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Украина продлила эмбарго на российские товары до 2019 г, расширив их перечень


Мировая экономика / Экономика
  • #Украинские флаги
    © fotolia.com, Kseniia Kavun

КИЕВ, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство Украины расширило перечень российских товаров в отношении которых ведено эмбарго, а также продлило его действие до конца 2018 года, соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает информационное агентство "Украинские новости".

Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Отмена условий свободной торговли была применена Киевом сроком на один год со 2 января 2016 года, после вступления в действие аналогичных мер РФ в отношении Украины. В декабре 2017 года Киев продлил на год действие этих решений.

"В утвержденный ранее перечень включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями", - сообщает агентство.

Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

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