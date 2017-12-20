Инфляция в РФ четвертую неделю подряд остается на уровне 0,1%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря четвертую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщил Росстат в среду.

С 21 по 27 ноября, с 28 ноября по 4 декабря и с 5 по 11 декабря инфляция в РФ была на уровне 0,1%. С 14 по 20 ноября – на нуле. В период с 8 по 13 ноября инфляция в РФ составила 0,1% после нулевой две недели подряд.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,2%, мороженую рыбу, полукопченую колбасу, сливочное масло, молоко, сметану, творог, маргарин, пшено и печенье – на 0,2-0,4%. Одновременно цены на гречневую крупу снизились на 1%, сахар-песок – на 0,8%, кур и водку – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на помидоры и огурцы – 7,8% и 4,9% соответственно.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо – на 0,6%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%, в месячном выражении в декабре рост цен ускорится до 0,4-0,5% после 0,2% в ноябре.