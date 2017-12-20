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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 г


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 20 дек ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продляет до 2020 года заморозку накопительной части пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Из закона следует, что накопительная часть пенсионных накоплений будет заморожена еще два года - в 2019 и 2020 году. документ вступит в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что ранее верхняя и нижняя палаты парламента РФ приняли закон о продлении заморозки формирования пенсионных накоплений граждан до 2020 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы россиян, которые должны были идти в накопительную часть пенсионной системы, будут направляются в страховую часть, то есть - на выплаты нынешним пенсионерам.

Заморозка была введена в 2014 году: до этого срока россияне могли распорядиться ими самостоятельно. Они могли направить эти 6% на формирование собственных пенсионных накоплений, либо - передав в страховую часть, увеличив тем самым баллы для расчета своей же страховой пенсии.

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