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Гройсман: Развитие инфраструктуры позволит получить Украине дополнительно 1% роста ВВП


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 20 дек - ПРАЙМ. Развитие инфраструктуры на Украине, прежде всего транспортной, позволит получить дополнительный 1% ВВП в год, следует из заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время заседания правительства в среду, которое транслировали украинские телеканалы. 

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"Вопрос инфраструктуры имеют важное значение для развития экономики. Мы можем получить плюс 1% роста ВВП. Инфраструктура должна быть готова к поддержке экспорта, перемещения товаров, это будет влиять на развитие выпуска товаров. Вопрос "Укрзализныци" (компании "Украинские железные дороги" - ред.) выходит на первый план - нам нужна качественная железная дорога", - сказал Гройсман.

По его мнению, не менее 40% локомотивов должны производится на Украине. Гройсман также отметил, что соответствующая договоренность достигнута с американской компанией-гигантом General Electric, которая начнет производить 10% локомотивов на Украине и постепенно будет увеличивать производство.

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