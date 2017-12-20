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В 2018 г Китай сфокусируется на минимизации финансовых рисков


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 20 дек - ПРАЙМ. Приоритетной задачей Китая в 2018 году станет ограничение финансовых рисков и сохранение нейтральной денежно-кредитной политики, отметили в среду в государственном информационном агентстве Синьхуа, сообщает Dow Jones. В агентстве сослались на слова китайских руководителей, собравшихся в Пекине на ежегодное заседание, посвященное вопросам экономики.

Согласно их заявлению, правительство продолжит строго преследовать за финансовые нарушения.

В заявлении также утверждается, что Пекин будет поддерживать разумный рост банковского кредитования, одновременно контролируя объем денежной массы.

Кроме того, в 2018 году Пекин планирует принять конкретные меры по ужесточению регулирования долга правительства и продолжить активную налогово-бюджетную политику.

Китай также продолжит свою реформу предложения на рынке и в ближайший год сфокусируется на сокращении избыточных мощностей, говорится в заявлении.

В 2018 году Пекин планирует ускорить формирование такой системы на рынке жилья, при которой предложение будет обеспечено разнообразными источниками, а также планирует поощрять приобретение домов и аренду жилья. Государство планирует развивать рынок аренды жилья – особенно долгосрочной аренды – и помогать компаниям входить на этот рынок аренды.

Правительство также увеличит импорт и снизит тарифы на импорт в рамках своих усилий по увеличению сбалансированности внешней торговли, а также усилит контроль за соблюдением мер по охране окружающей среды в ближайшие три года.

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