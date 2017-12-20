ЕК: Переходный период отношений Британии и ЕС после Brexit должен кончиться в 2020 г

БРЮССЕЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что переходный период в отношениях между Великобританией и Евросоюзом после ее отделения от ЕС должен завершиться 31 декабря 2020 года, сказал главный переговорщик со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в среду.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. ЕК: Бюджет ЕС из-за Brexit будет терять 14 млрд евро ежегодно

"Длительность этого переходного периода должна быть короткой и лимитированной во времени", - сказал Барнье, напомнив, что Великобритания просила о таком периоде максимум в два года.

"С нашей точки зрения, логичная длительность этого периода – до 31 декабря 2020 года", - сказал он.

В этот срок заканчивается действие текущего многолетнего финансового плана ЕС, с ориентиром на который составляются годовые общие бюджеты Евросоюза.