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Минфин: Бюджет-2018 получит около 150 млрд руб от дивидендов Сбербанка


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минфин рассчитывает получить в федеральный бюджет РФ в 2018 году около 150 миллиардов рублей от дивидендов Сбербанка SBER, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"У нас в бюджете учтено 150 миллиардов рублей. Понятно, что дивиденды, договорились со Сбербанком и ЦБ о том, что будем смотреть с учетом устойчивости, достаточности капитала банка. Поэтому посмотрим, какая будет прибыль. Думаю, что может быть около этой планируемой цифры и мы сможем (получить в бюджет - ред.)", - сказал Силуанов.

"Может быть чуть меньше... Несмотря на то, что это будет не 50% (от прибыли - ред.) возможно, но вот номинал, надеемся, что будет приближаться к планируемому значению", - добавил глава Минфина.

В 2018 году дивиденды, которые Сбербанк должен выплатить Банку России, по-прежнему будут напрямую направлены в доходы федерального бюджета. В 2017 году бюджет пополнился за счет этого источника на 67,75 миллиарда рублей притом, что в целом дивидендные выплаты по итогам 2016 года составили 135,5 миллиарда рублей. ЦБ владеет 50% плюс одна акция госбанка.

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