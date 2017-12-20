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СМИ: Brexit может лишить Бельгию одного миллиарда евро агросубсидий ЕС


Мировая экономика / Экономика
  • Брюгге
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Бельгия в результате выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) может лишиться от 360 миллионов до 1 миллиарда евро прямой и непрямой помощи, заложенных в семилетнем бюджете ЕС, сообщила газета Soir.

По ее данным, такой прогноз дает директорат Еврокомиссии по сельскому хозяйству. Согласно пессимистическому сценарию его экспертов, из-за Brexit коммунитарный бюджет ЕС может сократиться на 30% - с 412 миллиардов до 288 миллиардов евро.

Для бельгийских аграриев это равносильно катастрофе, утверждает представитель Федерации сельского хозяйства Валлонии (франкоязычный регион Бельгии – ред.) Ив Сомвиль.

"Если завтра нам скажут, что "конверт" урезан и придется делать выбор (какое производство сохранить), производство говядины окажется в катастрофической ситуации", - приводит его слова Soir.

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Brexit и его последствия

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