МЭР ожидает, что рост реальных зарплат в РФ в 2018 г составит около 4%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что рост реальных зарплат в РФ в 2018 году составит около 4%, заявил глава министерства Максим Орешкин в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Министр отметил, что российская экономика восстанавливается, как и потребительский спрос.

"Мы видим хорошую ситуацию на рынке труда. Безработица находится около минимальных за всю историю уровней, что, конечно, способствует и восстановлению реальных зарплат населения. По последним данным, рост составляет около 4-5% в этом году. И мы ожидаем, что в 2018 году рост реальных зарплат составит около 4%", - отметил также Орешкин.

В конце октября Минэкономразвития отмечало повышенную волатильность динамики оплаты труда и ожидало ускорение роста реальной заработной платы. ЦБ РФ отмечал, что инфляция в РФ может превысить 4% в среднесрочной перспективе, если темпы роста реальных зарплат опередят темпы роста производительности. В последнем релизе по итогам совета директоров регулятор отметил, что риски отклонения инфляции вверх от прогноза по-прежнему преобладают в среднесрочном периоде.

Как пояснял регулятор, во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению.