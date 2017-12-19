Кудрин ожидает рост ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,5-2%

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост экономики РФ в 2018 году составит 1,5-2%, сообщил журналистам председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г до 1,5-2%

"В условиях отсутствия или замедленных структурных реформ я скажу, что следующий год останется где-то на уровне этого по экономическому потенциалу. Мы ждем (роста ВВП - ред.) в 1,5-2%", - сказал Кудрин.

Он добавил, что не меняет свой прогноз по росту российской экономики на текущий год в 1,8%.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП в 2018 году вырастет на 2,1%. По итогам 2017 года министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне около 2%.