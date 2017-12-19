FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кудрин ожидает рост ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,5-2%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост экономики РФ в 2018 году составит 1,5-2%, сообщил журналистам председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин. 

Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г до 1,5-2%

"В условиях отсутствия или замедленных структурных реформ я скажу, что следующий год останется где-то на уровне этого по экономическому потенциалу. Мы ждем (роста ВВП - ред.) в 1,5-2%", - сказал Кудрин.

Он добавил, что не меняет свой прогноз по росту российской экономики на текущий год в 1,8%.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП в 2018 году вырастет на 2,1%. По итогам 2017 года министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне около 2%.

Версия для печати

Бюджет РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ