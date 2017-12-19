АНПФ: Экономика РФ к 2020 году потеряет 6 трлн руб из-за заморозки пенсионных накоплений

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская экономика к 2020 году потеряет 6 триллионов рублей из-за заморозки накопительной части пенсии, соответствующие расчеты приводит аналитическая служба Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Если же пенсионная отрасль не будет реформирована до 2027 года, то система не получит в три раза больше - 19 триллионов рублей. Свой прогноз АНПФ называет консервативным, так как при его составлении не учитывалось изменение демографии.

Кроме того, расчеты АНПФ проводились без учета какого-либо реформирования накопительной системы. "Но, если этого не произойдет, а индивидуальный пенсионный капитал не будет введен либо его появление будет не столь успешным, экономика потеряет достаточно большой объем длинных денег, а пенсия россиян по-прежнему будет зависеть от возможностей госбюджета", - резюмирует руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис.

Госдума 13 декабря приняла закон о продлении до 2020 года заморозки формирования пенсионных накоплений. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно, направив их на формирование собственных пенсионных накоплений или передав в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей же страховой пенсии.