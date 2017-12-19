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Реальные доходы россиян в ноябре замедлили спад до 0,3%


Экономика / Макроэкономика
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре замедлили снижение в годовом выражении до 0,3% с 1,3% в октябре, за 11 месяцев упали на 1,4%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-ноябре 2017 года - на 1,4%", - говорится в материалах статистического ведомства. В месячном выражении (в ноябре к октябрю) показатель снизился на 0,1%.

Реальная начисленная заработная плата, по оценке Росстата, в ноябре в годовом выражении выросла на 5,4%, в месячном выражении - на 0,8%; рост в январе-ноябре составил 3,2% по сравнению с одиннадцатью месяцами прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2017 года, по оценке, составила 38 тысяч 720 рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8%. В январе-ноябре 2017 года рост показателя составил 7,1%.

Реальные располагаемые доходы в январе 2017 года выросли на 8,8% в годовом выражении. Впоследствии они перешли к снижению: в феврале спад в годовом выражении составил 3,2%, в марте - 3,8%, в апреле - 7,5%. В мае и июне реальные доходы россиян были стабильны в годовом выражении, после чего вновь вернулись к спаду.

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