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Безработица в РФ в ноябре второй месяц подряд сохранилась на уровне 5,1%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в РФ в ноябре, по предварительным данным, составил 5,1%, как и месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В ноябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)", - указывается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре текущего года составила 76,4 миллиона человек, в возрасте от 15 до 72 лет - 76,2 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

До ноября уровень безработицы рос два месяца подряд. В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6% с декабрьских 5,3%. В феврале уровень безработицы не менялся, в марте он снизился до 5,4%, в апреле - до 5,3%, в мае - до 5,2%, в июне - до 5,1%. В июле показатель не менялся, а в августе продолжил снижение и достиг уровня 4,9%. В сентябре безработица выросла впервые с января и составила 5%, в октябре рост продолжился - до 5,1%.

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