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Правительство направило на доплаты к пенсиям в 2018 году 7 млрд рублей


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российское правительство выделило около 7 млрд рублей межбюджетных трансфертов субъектам РФ на выплату региональный социальных доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина, премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства во вторник.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Поясняется также, что общая численность получателей региональных социальных доплат составит примерно 424,6 тысячи человек.

Средний размер доплаты составит от 2 351,4 рубля до 8 414,2 рубля.

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