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Минкомсвязь: Планы по реализации цифровой экономики потребуют 520 млрд руб


Компании / Технологии / Экономика / Макроэкономика
  • # Минкомсвязи

ГОРКИ, 18 дек - ПРАЙМ. Планы по реализации программы "Цифровая экономика" потребуют 520 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По словам Никифорова, на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям были утверждены четыре плана мероприятий программы "Цифровая экономика" - по нормативному регулированию, созданию технологических и исследовательских заделов, по инфраструктуре и информационной безопасности.

"Утверждённые планы мероприятий в целом запрашивают около 520 миллиардов рублей финансирования. Из которых около 150 миллиардов - это финансирование бюджетное, из которого мы видим, что предусмотрено уже около 50 миллиардов", - рассказал Никифоров.

"Планируется и достаточно серьёзное внебюджетное финансирование - более 300 миллиардов рублей. По сути, это средства наших крупнейших компаний и просто предприятий отрасли, которые так или иначе тоже будут направлены тоже на реализацию данных мероприятий", - добавил он.

По словам министра, в целом эти планы мероприятий позволят уже с 1 января 2018 года начать реализацию программы "Цифровая экономика", которая рассчитана до 2024 года.

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