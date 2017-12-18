Цены промпроизводителей РФ в ноябре замедлили рост до 0,9%

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре замедлили рост до 0,9% с 1,2% в октябре, сообщает Росстат. За 11 месяцев рост составил 7%.

В течение 2017 года цены промпроизводителей показывали неравномерную динамику. В январе-феврале они росли, в марте-июле – снижались. Затем, после пяти месяцев спада, цены вновь перешли к росту: в августе они поднялись в месячном выражении на 1,5%, в сентябре - на 2,4%, в октябре — на 1,2%.

С 1 января текущего года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим введена новая классификация индексов цен промпроизводителей - "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений".