FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Силуанов: Минфин РФ не будет спешить с внешними займами из-за возможных санкций


Компании / Экономика / Финансы / Макроэкономика

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не намерен корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям из-за угрозы ужесточения санкций США и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Нет. Мы делать этого не будем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин возможность выпуска евробондов РФ до февраля 2018 года, то есть до возможного введения новых санкций США, которые могут быть распространены и на российский госдолг.

"Мы будем делать это в плановом порядке. По мере готовности", - добавил министр финансов. 

Антон Силуанов во время заседания третьего международного форума Финансового университета "Ловушка "новой нормальности"Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2018 г составит 1,4% ВВП

Минфин РФ планирует в следующем году привлечь на внешнем рынке 3 миллиарда долларов и, как и в 2017 году, обменять старые выпуски евробондов на новые общим объемом до 4 миллиардов долларов.

"Мы не будем в угоду санкциям корректировать свои планы. Мы не будем подстраивать наши планы по бюджету под введение или невведение санкций", - заявил Силуанов.

Он напомнил, что Минфин планирует основной объем заимствований в следующем году привлекать на внутреннем рынке, а не на внешнем. При необходимости планируемый к размещению объем евробондов, по его словам, может быть замешен внутренними заимствованиями.

Версия для печати

Бюджет РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ