Силуанов: Минфин РФ не будет спешить с внешними займами из-за возможных санкций

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не намерен корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям из-за угрозы ужесточения санкций США и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Нет. Мы делать этого не будем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин возможность выпуска евробондов РФ до февраля 2018 года, то есть до возможного введения новых санкций США, которые могут быть распространены и на российский госдолг.

"Мы будем делать это в плановом порядке. По мере готовности", - добавил министр финансов. Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2018 г составит 1,4% ВВП

Минфин РФ планирует в следующем году привлечь на внешнем рынке 3 миллиарда долларов и, как и в 2017 году, обменять старые выпуски евробондов на новые общим объемом до 4 миллиардов долларов.

"Мы не будем в угоду санкциям корректировать свои планы. Мы не будем подстраивать наши планы по бюджету под введение или невведение санкций", - заявил Силуанов.

Он напомнил, что Минфин планирует основной объем заимствований в следующем году привлекать на внутреннем рынке, а не на внешнем. При необходимости планируемый к размещению объем евробондов, по его словам, может быть замешен внутренними заимствованиями.