Белоруссия планирует в 2018 году разместить евробонды на $600 млн

МИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Белоруссия в 2018 году планирует привлечь 1,2 миллиарда долларов заимствований на внешнем и внутреннем рынках, в том числе 600 миллионов долларов от размещения еврооблигаций, сообщил в понедельник министр финансов страны Владимир Амарин.

"В следующем году предполагается привлечь средства от заимствований на внешнем и внутреннем рынках - 1,2 миллиарда долларов", - цитирует министра агентство Белта.

В том числе, продолжил он, планируется "получить седьмой транш кредита ЕФСР, это последний транш в 200 миллионов долларов, а также осуществить выпуск минфином еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов на внешнем рынке и привлечь на внутреннем рынке 400 миллионов долларов".