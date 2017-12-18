НБУ: Киеву следует начать переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества

КИЕВ, 18 дек - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник заявляет, что Киев должен начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества до того, как завершится нынешняя, действующая до начала 2019 года. Без поддержки международных финансовых институтов Украине будет трудно обеспечить выплаты по государственным долгам.

"Ключевой макроэкономический риск для финансовой стабильности в ближайшие годы - прекращение сотрудничества с МВФ. Без поддержки международных институтов успешное рефинансирование 20 миллиардов долларов суверенного и гарантированного государством долга со сроком погашения в 2018-2020 годах маловероятно. Украине стоит начать переговоры о запуске новой программы сотрудничества с МВФ еще до завершения нынешней в начале 2019 года", - отмечается в сообщении, опубликованном ан сайте Нацбанка.

Напомним, что программа финансовой помощи МВФ Украине расчитана на четыре года и предусматривает выделение стране в общей сложности $17,5 млрд. Первый транш Киев получил в марте 2015 года, он составлял $5 млрд. В августе того же года - второй - в размере $1,7 млрд. В сентябре 2016 года МВФ перевел третий транш в размере $ 1 млрд.