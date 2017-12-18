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В России официально стартовала президентская кампания 2018 года


Экономика / Власть

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В России в понедельник, 18 декабря, стартовала официальная кампания по выборам президента страны. Такое постановление Совета Федерации опубликовано в "Российской газете".

С этого дня кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы могут начать процедуру своего официального выдвижения на съездах либо собраниях инициативных групп, а также подавать необходимые для регистрации документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Сегодня, 18 декабря, ЦИК утвердит план новой кампании. Как ранее заявляла глава Центризбиркома Элла Памфилова, о своем желании участвовать в выборах на пост президента в 18 году уже сообщили 23 человека, в том числе - действующий глава государства Владимир Путин.

Помимо этого сегодня в комиссию будут поступать бюджетные средства на организацию и проведение 18 марта следующего года выборов, запланированные расходы на подготовку и проведение самой кампании — 14,807 млрд рублей.

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