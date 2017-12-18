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Источник: Украина вынуждена сотрудничать с МВФ еще 10-15 лет из-за угрозы дефолта


Мировая экономика / Экономика

ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Украина будет вынуждена вести переговоры о продлении финансовой помощи по линии Международного валютного фонда (МВФ) на ближайшие 10-15 лет, в противном случае риск ее дефолта по долгам перед МВФ и Западом резко возрастает уже в 2019-2020 годах, заявил журналистам высокопоставленный источник в фонде.

"Украина обречена иметь программы с фондом на ближайшие 10-15 лет, поскольку у них в 2019 году скачок платежей по новым кредитам от фонда, Евросоюза, Америки. 19-20 годы - пики платежей. Это значит, что если не будет новой программы, то вероятность дефолта Украины очень большая", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли иметь значение при оформлении новой программы наличие у Украины долга перед РФ, он ответил, что МВФ " формально призывает к урегулированию задолженности в рамках текущей программы, но это не является препятствием для оформления программы".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму один миллиард долларов.

Ранее издание "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Национального банка сообщило, что Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила.

Ранке Киев перечислил МВФ последний платеж за 2017 год — на 169 миллионов долларов. Таким образом, сумма, которую Украина выплатила фонду за год, достигла 1,268 миллиарда долларов. При этом от МВФ Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.

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Экономика Украины

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