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Минфин РФ ожидает, что все регионы будут участвовать в реструктуризации бюджетных кредитов


Экономика

 

КАЗАНЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ начинает заключать соглашения с регионами о реструктуризации бюджетных кредитов и ожидает, что в этой программе примут участие все регионы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу.

"Действительно президент Российской Федерации объявил решение о реструктуризации бюджетных кредитов. Все субъекты РФ получат такую отсрочку на семь лет, а те, кто показывает рост налоговых доходов выше уровня инфляции, на 12 лет", - сказал Силуанов журналистам.

"Мы сейчас начинаем заключать соглашения с субъектами Российской Федерации. По нашим оценкам, все субъекты будут участвовать в такой реструктуризации, с одной стороны. С другой стороны, они берут на себя обязательства по обеспечению устойчивости своих финансов, сокращению долга, дефицита бюджета", - добавил он.

Министр подчеркнул, что данные соглашения, с одной стороны, направлены на облегчение долгового бремени, а с другой стороны, регионы берут на себя обязательства по ведению ответственной финансовой политики в субъекте.

Программа реструктуризации кредитов регионов, имеющих большой уровень долга, запускается с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Эта программа рассчитана как минимум на 7 лет, а участвующие в ней субъекты РФ получают рассрочку по кредитам из федерального бюджета, выплачивая по 5% долга в год. 

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