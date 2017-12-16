Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2018 г составит 1,4% ВВП

КАЗАНЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что дефицит бюджета России в 2018 году снизится до 1,4% ВВП, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"У нас дефицит бюджета в следующем году снижается с 2% в текущем году до 1,4% ВВП", - сказал Силуанов в ходе совместного заседания коллегий Минфина Татарстана и региональных управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства.

"Он и дальше будет снижаться с тем, чтобы ограничить возможности влияния на наш бюджет, исполнение наших обязательств на предстоящие годы", - добавил министр.

Кроме того, он заявил, что стране грозят новые финансовые санкции и коснуться они могут гособлигаций.

В конце ноября Силуанов говорил журналистам, что Минфин ожидает, что по итогам текущего года бюджет РФ будет исполнен с дефицитом в 1,8-1,9% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит заложен на уровне 2,2% ВВП. В законе о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы дефицит в 2018 году заложен на уровне 1,3% ВВП.