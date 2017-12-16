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В ЕС сообщили о восстановлении торговли с Россией


Мировая экономика / Экономика

БРЮССЕЛЬ, 16 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между ЕС и Россией начал восстанавливаться. Такой вывод содержится в отчете научно-исследовательской службы Европарламента, передает RT.

Объем торговли резко упал в 2014 году из-за введения санкций ЕС в отношении Москвы и ответных российских мер.

"По сравнению с аналогичным показателем прошлого года в первом полугодии 2017-го объём торговли между Россией и ЕС вырос на 26%. Завершился продолжительный спад", — говорится в документе.

Авторы отмечают, что этот показатель на 45% ниже уровня 2013 года.

Согласно документу основная составляющая европейского экспорта в Россию —  промышленные товары, в том числе производственное оборудование (22%), машины (11%), электронная аппаратура (9%), лекарства (9%) и сельскохозяйственная продукция (7%). Из России в ЕС поставляют в первую очередь ископаемое топливо (67%).

"Благодаря крупным поставкам энергоносителей из РФ в ЕС торговый баланс изменился в сторону значительного увеличения положительного сальдо России", — говорится в отчёте.

Также отмечается, что ЕС остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По состоянию на середину 2017 года на долю европейских стран приходится около 47% от общего объема российской внешней торговли.

Эксперты отмечают, что восстановление объемов торговли связано в том числе с выходом российской экономики из рецессии.

Авторы отчета анализируют последствия санкций ЕС и ответных российских мер. По их мнению, европейские санкции на такие категории экспорта, как оружие, оборудование двойного назначения и инновационные технологии для разработки труднодоступных запасов нефти, могут отразиться на российской нефтедобывающий отрасли только в долгосрочной перспективе.

"Тем не менее в краткосрочной перспективе влияние данной меры на объемы торговли ограниченно, потому как все три категории составляют незначительную долю от общего числа поставок европейской продукции в Россию", — говорится в документе.

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