Помощник главы МЭР Расстригин назначен заместителем министра

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Помощник министра экономического развития РФ Михаил Расстригин назначен заместителем министра, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

"Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжении.

До работы в министерстве Михаил Расстригин возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента "ВТБ Капитала". Он неоднократно признавался международным журналом Institutional Investor лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.