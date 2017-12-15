Лидеры ЕС договорились перейти на следующий этап переговоров о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Лидеры ЕС договорились перейти на следующий этап переговоров о выходе Великобритании из торгового блока (Brexit), но попросили британского премьер-министра Терезу Мэй как можно быстрее сообщить, чего бы ее правительство хотело в плане будущего торгового соглашения. Это позволит начать детальные обсуждения в марте 2018 года, сообщает Dow Jones.

Спустя неделю после достижения соглашения об условиях Brexit лидеры ЕС в пятницу приняли решение о переходе к обсуждению будущих отношений между Великобританией и ЕС. Об этом ранее сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, поздравив с этим Терезу Мэй.

Мэй покинула Брюссель в четверг ночью. В пятницу в рамках саммита ЕС лидеры европейских стран обязали Великобританию изложить принципы будущего торгового соглашения в следующие недели.

“Великобритания сделает первый реальный шаг, если очень ясно скажет, чего она хочет. Я думаю, что если это произойдет в следующие недели, мы приступим к переговорам как можно скорее, и к марту у ЕС может быть очень ясная позиция”.

В правительстве Великобритании нет единого мнения касаемо того, каких именно отношений оно хочет с ЕС и того, на какие компромиссы готовы пойти те, кто выступает за Brexit, чтобы поддерживать тесные торговые связи с блоком.

Во вторник Мэй проведет первое из нескольких ожидаемых заседаний кабинета министров, чтобы определить желания Великобритании в отношении будущего торгового соглашения.

До настоящего времени правительство ясно давало понять, что хочет покинуть единый рынок ЕС и выйти из таможенного союза, а также сузить сферу полномочий судов ЕС в Соединенном королевстве.

В последние месяцы Мэй встречала несогласие и сопротивление ряда членов Консервативной партии, в которой есть и сторонники, и противники политики ЕС.

Мэй и лидеры ее партии должны решить, какие торговые правила и стандарты ЕС будут действовать и на территории Великобритании. Тесное соответствие правил, возможно, поможет добиться удачного торгового соглашения и решить некоторые трудности, например, то, как избежать жесткой границы с Ирландией.

Сторонники четкого Brexit утверждают, что Великобритания может надеяться на заключение торговых соглашений с другими странами, обладающими крупными экономиками, которые бы улучшили ее экономическое будущее, только если отойдет от правил блока.

Представители правительства надеются, что неофициальные переговоры о двухлетнем переходном соглашении и будущих торговых взаимоотношениях между Великобританией и ЕС начнутся уже в самое ближайшее время.

ЕС изложил четкие сроки на следующие недели, но заявил, что официальные переговоры о переходном соглашении могут начаться только в конце января, а переговоры о будущем торговом договоре будут начаты самое раннее в марте, когда блок даст официальные рекомендации главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

Некоторые лидеры предупредили о возможных трудностях, которые могут ожидать в процессе переговоров. Канцлер Австрии Кристиан Керн усомнился в том, действительно ли были решены все вопросы касаемо Ирландии.

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг сказала, что, несмотря на достигнутый прогресс, “остается множество нерешенных вопросов”.

Лидерам еще предстоит опубликовать официальное заявление, подтверждающее достигнутое на прошлой неделе соглашение по важным условиям выхода.

Между тем в среду Мэй потерпела самое серьезное свое поражение в парламенте с тех пор, как Великобритания инициировала выход из ЕС, когда лидеры ее партии совместно с оппозицией решили предоставить британскому парламенту право решающего голоса по условиям окончательного соглашения о Brexit.

После встречи в четверг вечером с лидерами ЕС Мэй сказала, что “они очень хорошо поговорили”, и она надеется на скорое начало переговоров о будущих торговых отношениях” с ЕС.