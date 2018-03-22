Магаданская область готовит проекты, чтобы стать ТОРом

МАГАДАН, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Магаданской области готовят инвестиционные проекты для получения статуса территории опережающего развития (ТОР), в ближайшее время проект ТОР будет направлен на утверждение в Минвостокразвития, сообщает в четверг правительство региона.

Территория опережающего развития - территория с особым правовым и налоговым режимом. Этот режим призван сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов, обеспечить развитие социально-экономической сферы, дать новые рабочие места, а также увеличить доходы жителей территории.

"Мы ожидаем положительного решения и рассчитываем на создание дополнительных рабочих мест и налоговой базы. Кроме того, реализация инвестиционных проектов ТОР даст толчок к развитию инфраструктуры, а на ее базе возможно создание новых предприятий и новых проектов", - цитирует губернатор Владимира Печеного официальный сайт правительства Магаданской области.

Поясняется, что в рамках территории опережающего развития "Колыма" планируется объединить восемь инвестиционных проектов. Среди них проект модернизации энергосистем в поселках Талая и Эвенск. Участниками ТОР также станут новый рыбоперерабатывающий завод и тепличный комплекс в Эвенске. "Кроме того, планируется запустить несколько крупных проектов в сфере туризма. Это строительство туристического комплекса на острове Завьялова, турбазы у поселка Купка Омсукчанского района, строительство туристическо-рекреационного комплекса на базе санатория "Талая". В перспективе - создание туристических объектов на минеральных источниках Мотыклей в Ольском и Таватум - в Северо-Эвенском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем инвестиций в территорию опережающего развития "Колыма" составит 3 миллиарда 312 миллионов рублей. В то же время региональный бюджет уже в 2020 году сможет получать от предприятий ТОР свыше 300 миллионов рублей дополнительных доходов ежегодно.

Инвесторы-резиденты ТОР имеют существенные налоговые льготы, в том числе нулевую ставку налога на прибыль, налога на землю и налога на имущество организаций. Кроме того, для них снижены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского, Фонд социального страхования).