ФАС разрешила "Русалу" консолидировать 100% завода колесных дисков в Красноярске

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОК "Русал" о приобретении 100% уставного капитала ООО "КиК" (Красноярск), производящего алюминиевые литые колесные диски, говорится в сообщении ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что в группу "Русала" входит также производитель алюминиевых литых колесных дисков ООО "ЛМЗ "СКАД", а основным сырьем для производства данной продукции является алюминий и его сплавы. Таким образом, говорится в сообщении, при определенных условиях сделка может привести к ограничению конкуренции, в том числе путем повышения барьеров входа на рынок алюминиевых литых колесных дисков.

В связи со сделкой ФАС выдала "Русалу" предписание, в соответствии с которым алюминиевая компания и входящие в нее структуры обязаны, в частности, обеспечивать потребителям при заключении договоров недискриминационные условия, выполнить взятые обязательства по осуществлению инвестиций в ООО "КиК", направленных на увеличение конкурентоспособности продукции, а также регулярно отчитываться о результатах проведенных на предприятии работ и внедрения новых технологий.

Осенью 2017 года "Русал" сообщил, что договорился о покупке основной доли в ООО "К&К", расположенном в Красноярском крае и являющемся одним из ведущих в мире заводов по производству легкосплавных колесных дисков по технологии литья под давлением. Данная сделка, полагают в алюминиевой компании, будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью как на территории России, так и на экспортных рынках.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.