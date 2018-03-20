FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Уралвагонзавод" продал свою долю в Тверском вагоностроительном заводе "Локотех-Сервису"


Компании / Индустрия / Машиностроение / Транспорт

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" (УВЗ) продал около 42,5% Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), крупного производителя пассажирских вагонов, "Локотех-Сервису", следует из сообщения ТВЗ.

Так, если до совершения сделки, датированной 5 марта, у "Локотех-Сервиса" не было участия в ТВЗ, то после нее у компании оказалась доля в 42,4755% Тверского вагонзавода.

В январе источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что НПК "Уралвагонзавод" провел закрытый конкурс по продаже принадлежащих ему 42,47% ТВЗ, но победителя пока не объявил. А в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что разрешила ООО "Локотех-Сервис" приобрести 100% акций ТВЗ.

При этом 50,64% акций ТВЗ на тот момент принадлежало подконтрольному группе "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ООО "Сапфир", и ФАС также в феврале согласовывала ходатайство "Сапфира" о приобретении 49,36% акций ТВЗ с доведением, таким образом, его пакета до 100%.

УВЗ - крупнейшее предприятие танкового машиностроения в РФ и разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху". Назначенный "Ростехом" гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщал осенью, что ведется работа по корректировке стратегии развития УВЗ, и одним из ее пунктов будет реализация активов. Речь шла о пакетах акций, которые были переданы в уставный капитал УВЗ, в том числе, 42,47% ТВЗ.

ТВЗ - самое крупное предприятие России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC для колеи 1435 мм, электропоездов, а также грузовых вагонов и вагонов спецназначения.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ