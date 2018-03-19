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Чукотские золотые проекты Абрамовича могут войти в ТОР "Баимская"


Компании / Индустрия / Металлургия

 

АНАДЫРЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Территория опережающего социально-экономического развития – ТОР "Баимская" может быть создана в Чукотском АО для привлечения инвестиций в якорные проекты по освоению золоторудных месторождений Песчанка (оператор ООО ГДК "Баимская", принадлежит Millhouse Романа Абрамовича), Кекура и Клен (оператор АО "Базовые металлы", входит в HGM, Романа Абрамовича), следует из сообщения правительства Чукотского АО.

Заявка округа будет представлена в Минвостокразвития России в ближайшие дни. По итогам рассмотрения окончательное решение о создании ТОР будет приниматься правительством РФ.

"Баимская" планируется на территории Билибинского муниципального района для содействия комплексного освоения Баимской рудной зоны. Общая площадь ТОР составит 103 тысячи квадратных километра (14,3% территории Чукотского АО), включая город Билибино, села Кепервеем и Илирней и неосвоенные межселенные территории.

"По предварительной оценке в ближайшие 10 лет новая ТОР обеспечит рост ВРП более чем в 3,6 раза. При этом объем предоставляемых инвесторам налоговых льгот многократно перекроется суммой налоговых поступлений в результате строительства производств, инфраструктуры и запуска проектов", - отмечается в сообщении.

Условия деятельности для резидентов ТОР "Баимская" будут аналогичны условиям, действующим в ТОР "Беринговский". Перечень видов деятельности включает 63 позиции, минимальный объем инвестиций для резидентов – 500 тысяч рублей. В результате создания ТОР "Баимская" будет обеспечено последовательное продвижение ключевого проекта Чаун-Билибинской промышленной зоны.

ПРОЕКТЫ

Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК "Баимская" на аукционе в 2008 году. Совокупный ресурсный потенциал площади превышает 27 миллионов тонн меди и 2 тысячи тонн золота. Освоение планируется ГОКом мощностью в 60 миллионов тонн руды в год, который будет реализован в два этапа. Ожидаемый объем будет достигать 290 тысяч тонн металла в медном эквиваленте. Суммарные инвестиции в первую очередь превышают 100 миллиардов рублей. Запуск производства планируется в 2023 году.

"Базовые металлы" во втором квартале 2017 года получили разрешение на освоение Стадухинского рудно-россыпного района, который, в частности, включает в себя месторождение Кекура (ресурсный потенциал – 2,6 миллиона унций золота при среднем содержании в руде 7,5 грамма на тонну). Капитальные затраты на Кекуру оцениваются в 229 миллионов долларов. Ежегодное производство золота ожидается 172 тысячи унций в первые восемь лет и 46 тысяч унций в последние восемь лет. Общее производство металла за весь срок эксплуатации составит 1,744 миллиона унций. Основное строительство на проекте запланировано на 2019-2020 годы.

По проекту Клен (ресурсный потенциал – 0,6 миллиона унций золота при среднем содержании в руде 5 граммов на тонну), HGM продолжает геологоразведочные работы. Прежде компания сообщала, что разработка месторождения может начаться в 2019 году.

 

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