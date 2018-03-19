Кабмин РФ согласовал перенос ввода IV участка ЦКАД с 2019 г на декабрь 2020 г

БЕРЛИН, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ согласовало перенос срока ввода IV участка ЦКАД с 2019 года на декабрь 2020 года, подготовлен доклад президенту, рассказал журналистам глава госкомпании "Автодор", реализующей проект ЦКАД, Сергей Кельбах.

"Внесены (предложения по переносу) в правительство, подготовлен доклад президенту. В правительстве предложения есть с обоснованием переноса срока на декабрь 2020 года. Мы услышаны правительством, оно акцептовало наш доклад и подготовило доклад президенту", - сказал Кельбах.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. Планируемые ранее сроки окончания строительства - 2019 год.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Автобан" и турецкая строительная компания Makyol 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи договорились о переформировании консорциума по строительству четвертого участка ЦКАД. Как ожидается, Makyol в составе "Юго-Восточная Магистраль", осуществляющей функции концессионера, будут принадлежать 33,33%, "Автобан" планирует довести свой пакет до 33,34%, РФПИ - оставить 33,33%.

Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 миллиарда рублей, в том числе финансирование концедента в размере 49,7 миллиарда рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 миллиарда рублей (42%).