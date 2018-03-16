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Шувалов: Около 100 моногородов в РФ остаются в "красной зоне"


ГОНКИ, 16 мар - ПРАЙМ. Порядка ста моногородов в России остаются в так называемой "красной зоне", где существует угроза сокращенной рабочей недели и закрытия предприятий, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Ситуация в моногородах разная. У нас около сотни городов, которые относятся к так называемой "красной зоне", где предприятия достаточно старые, где существует угроза неполной рабочей недели либо закрытия предприятий, где требуется как можно быстрее открывать новые рабочие места, создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса", - рассказал Шувалов журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам у премьер-министра Дмитрия Медведева.

По его словам, данная проблема решается через Фонд поддержки моногородов и Фонд развития промышленности: первый финансирует создание современной инфраструктуры, второй оказывает государственную поддержку в виде заимствований на приобретение оборудования. Также ведется работа с губернаторами, добавил первый вице-премьер.

В результате все ключевые показатели по моногородам за 2017 год исполнены, и к концу 2018 года общее количество моногородов со статусом территории опережающего развития (ТОР) должно приблизиться к ста.

Глава правительства на совещании проинформировал, что подписал решение по созданию 19 новых ТОРов, в которые суммарно планируется привлечь за ближайшие десять лет 160 миллиардов рублей инвестиций.

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