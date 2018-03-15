Росавиация приостановила действие сертификата авиабезопасности аэропорта Перми

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Росавиация приостановила действие сертификата соответствия обеспечения авиационной безопасности аэропорта Перми, заявил РИА Новости представитель ведомства.

Открытие нового терминала пермского аэропорта состоялось в конце 2017 года. В соответствии с воздушным законодательством, оператор - АО "Международный аэропорт "Пермь" должен получить сертификат соответствия обеспечения авиационной безопасности, в связи с чем была проведена внеплановая проверка, отметил представитель Росавиации.

"По итогам проверки были выявлены несоответствия, в адрес гендиректора направлен акт. В начале февраля была проведена новая проверка, в ходе которой было установлено, что несоответствия устранены не в полном объеме, а действие сертификата авиационной безопасности оператора аэропорта приостановлено", - сообщил представитель.

Международный аэропорт "Большое Савино" - единственный в Пермском крае аэропорт, который обслуживает регулярные пассажирские перевозки. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 1,34 миллиона человек (рост в годовом выражении на 19%). "Большое Савино" входит в холдинг "Новапорт" Романа Троценко, который также развивает сеть аэропортов в таких городах как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Улан-Удэ, Тюмень, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград.