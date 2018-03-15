"Роснефть" ближе к осени определится с конфигурацией проекта ВНХК

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN ближе к осени определится с конфигурацией проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин.

"Ближе к осени, думаю, окончательно определимся с конфигурацией ВНХК", - сказал Сечин.

Проект ВНХК предусматривает создание на Дальнем Востоке крупного нефтехимического комплекса. Предполагается строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год.

В 2017 году вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что инвестиции в проект ВНХК "Роснефти" оцениваются в 546 миллиардов рублей. Как уточняли в пресс-службе Минвостокразвития, на территории опережающего развития "Нефтехимический", где разместится ВНХК, для создания инфраструктуры комплекса потребуется 137 миллиардов рублей инвестиций из федерального бюджета.

В декабре первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров говорил, что компания в ближайшие один-два года определиться с выбором стратегических партнеров по реализации проекта ВНХК.