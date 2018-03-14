Завод алюминиевых сплавов мощностью 10 тыс тонн в год построят в Ингушетии в 2019 г

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Завод алюминиевых сплавов "РИАЛ" мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год построят в Ингушетии в 2019 году, он станет единственным поставщиком сырья для расположенного в республике завода по производству алюминиевых профилей "РИАК", заместив, таким образом, продукцию "Русала", сообщает постпредство Ингушетии в Москве.

"Новое предприятие позволит нам существенно удешевить производство нашей продукции. При этом речь не идет о добыче алюминия, "РИАЛ" будет переплавлять алюминиевый лом, собираемый на территории республики и соседних регионов СКФО. И далее эти заготовки уже будут поступать как сырье на "РИАК". В настоящее время мы закупаем сырье у "Русала", но с вводом "РИАЛа" у нас появится свой поставщик", - цитируются в релизе слова министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева.

Строительство "РИАЛа" начнется на территории, прилегающей к заводу "РИАК", в сельском поселении Али-Юрт. В настоящее время идет процесс оформления земельного участка для строительства.

Общая стоимость проекта составляет порядка 400 миллионов рублей. Предприятие позволит создать около 80 новых рабочих мест. Мощность "РИАЛа" составит до 10 тысяч тонн продукции в год. Планируется, что предприятие будет осуществлять поставки сырья не только для "РИАКа", но и на другие заводы в России.