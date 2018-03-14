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Антипинский НПЗ в феврале увеличил производство светлых нефтепродуктов на 4%


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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Антипинский НПЗ, ключевое предприятие группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), в феврале текущего года произвел 307 тысяч тонн светлых нефтепродуктов - на 4% больше показателя годом ранее, говорится в сообщении НПЗ.

Выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5 вырос на 5% - до 203 тысяч тонн. Производство прямогонного бензина достигло 102 тысяч тонн, что на 1 тысячу тонн больше, чем в феврале прошлого года. Производство кокса увеличилось на 15%, до 34,3 тысячи тонн.

Объем производства сжиженных углеводородных газов в феврале этого года составил 1,9 тысячи тонн. За отчетный период выпущено 2 тысячи тонн гранулированной технической серы.

Переработка нефти и углеводородного сырья в отчетном периоде составила 583 тысяч тонн против 578 тысяч тонн за тот же период годом ранее. 

В этом году на Антипинском НПЗ планируется начать выпуск автомобильного бензина экологического класса 5 (российский аналог Евро 5). 


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