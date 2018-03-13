Песков: Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о встрече в Махачкале президента с представителями общественности республики.

Во вторник Путин обсудил ситуацию в Дагестане с представителями общественности республики. Глава государства отдельно подчеркнул, что специально перед совещанием с руководством Дагестана приехал к простым жителям, чтобы обсудить с ними актуальные проблемы.

"Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути", - передал слова президента, адресованные его собеседникам, пресс-секретарь.

По словам Пескова, на встрече Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. "Но куда-то и кому-то они же платят?" - задал риторический вопрос глава государства.

"Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей", - обратился Путин к жителям Дагестана, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

Как отметил Песков, речь на встрече шла и о развитии Дагестана в целом. "Путин заверил участников встречи в том, что поддержка республики будет продолжена", - сообщил он. "Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают", - добавил пресс-секретарь.

При этом, действующий президент потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат в регионе. "Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов", - привел слова президента его пресс-секретарь. Среди сфер, в которые могут быть привлечены долгосрочные вложения, Путин назвал сельское хозяйство, пищевую и обрабатывающую промышленность, а также туризм.

Президент также поставил задачу "последовательно улучшать деловой климат" в регионе, поддерживая предпринимательскую активность.