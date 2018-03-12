Минсельхоз РФ предлагает компенсировать плату за провоз зерна из регионов Сибири и Урала

КРАСНОДАР, 12 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает ввести компенсацию платы за провоз зерна из регионов Сибири и Урала к российским портам, расширив действующий механизм субсидирования железнодорожного тарифа, сообщил журналистам директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко.

"Мы посмотрим, возможно, мы даже попытаемся не просто (льготный - ред.) ж/д-тариф продлить, а сделать для этих двух федеральных округов (Уральского и Сибирского - ред.) компенсацию провозной платы", - сказал Куценко в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Отвечая на вопрос, планируется ли компенсировать всю плату за провоз зерна, глава департамента сказал, что это будет зависеть от доходности. "Мы должны выравнивать доходность, при этом мы должны и стимулировать развитие животноводства", - отметил он, добавив, что доходность производителей Урала и Сибири должна находиться на уровне ЦФО.

Соответствующие предложения в правительство РФ министерство еще не направляло. "Сибирское зерно начинает поступать в закрома только в конце сентября - начале октября, поэтому у нас время ещё есть продумать окончательный механизм реализации этого постановления", - пояснил Куценко.

В декабре 2017 года правительство РФ приняло решение предоставить РЖД субсидии на перевозку зерна по льготному тарифу из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года. Объем перевозки зерна из этих регионов оценивается в 3,18 миллиона тонн, на эти цели предусмотрено 3 миллиарда рублей. В начале марта президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо проработать вопрос продления льготных тарифов для перевозок зерна по железной дороге и после июля 2018 года.

"Мы будем в дальнейшем прорабатывать в рамках правительства, чтобы эта мера действовала постоянно как альтернатива интервенциям", - отметил Куценко. Комментируя объем субсидий, он сказал, что планируемых 3 миллиардов рублей "будет более чем достаточно". Необходимые объемы средств в следующие сельскохозяйственные годы будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, включая урожаи зерна.