Путин примет участие в форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в Краснодаре примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, сообщила пресс-служба Кремля.

"Двенадцатого марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в город Краснодар... Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работа, главным образом, будет сконцентрирована на теме сельского хозяйства и аграрно-промышленного комплекса.

Сообщается, что глава государства ознакомится с работой Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, сотрудники которого уже более ста лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.