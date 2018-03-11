Парами нефтепродуктов в Самарской области отравились трое человек, один из них погиб

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Трое человек отравились парами нефтепродуктов на одном из предприятий компании "Самаранефтегаз" в Самарской области, один из них погиб, на предприятии создана оперативная группа по выяснению обстоятельств произошедшего, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

"При проведении работ на месторождении на территории Самарской области три работника подверглись воздействию паров нефтепродукта. Один из них скончался на месте. Двое пострадавших были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На предприятии создана оперативная группа по выяснению обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе "Самаранефтегаза".

Ранее в воскресенье представитель областного СУСК РФ сообщила РИА Новости, что по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате отравления парами углеводородов на одном из предприятий компании "Самаранефтегаз". По факту случившегося следователи начали доследственную проверку, назначены необходимые экспертизы.

Позднее СУСК уточнило в пресс-релизе, что 10 марта при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание. Один из рабочих, мужчина 1991 года рождения, скончался, двое других сотрудников доставлены в больницу, один из которых находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.

АО "Самаранефтегаз" - нефтедобывающее предприятие ПАО "НК "Роснефть" ROSN.