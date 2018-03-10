FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Алтайский край постепенно введет курортный сбор после апробации в Белокурихе


МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Алтайский край, где с 1 мая в городе-курорте Белокуриха начнет действовать курортный сбор, распространит этот опыт и на другие туристические места региона, но будет делать это постепенно, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин.

По словам сенатора, курортный сбор в крае вводится сначала только в Белокурихе, потому что этот город является центром санаторно-курортного туризма. Он отметил, что власти постарались минимизировать этот сбор, "чтобы он не лег тяжким бременем на плечи отдыхающих".

"По мере того, как мы получим апробацию этого нововведения, мы будем распространять его и на другие территории Алтайского края, где культивируется туризм. Постепенно, неспешно, не напрягая тех людей, которые приезжают к нам любоваться природой, познакомиться с культурно-историческим наследием, поправить свое здоровье", - сказал Щетинин.

Алтайский край стал одним из пилотных регионов России, где с 1 мая вводится плата за пользование курортной инфраструктурой. Так называемый курортный сбор установлен в городе-курорте Белокуриха, он составит 30 рублей с человека в сутки.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ