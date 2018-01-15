Пассажиропоток "Уральских авиалиний" в 2017 г вырос на 24%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 24% в годовом выражении - до 8 миллионов человек, сообщила пресс-служба компании.

В том числе на внутренних воздушных линиях авиакомпания перевезла 4,624 миллиона человек, на международных линиях – 1,884 миллиона человек, по странам СНГ – 1,492 миллиона человек, говорится в сообщении.

Всего за год выполнено 55,681 тысячи рейсов. Пассажирооборот вырос на 25% и составил 19,197 миллиарда пассажирокилометров.

"В 2017 году авиакомпания не только сохранила свои лидерские позиции, но, благодаря слаженной работе всех структур авиакомпании, грамотному управлению и планированию, приобрела новых клиентов, которые выбирают "Уральские авиалинии" как надежного и безопасного перевозчика. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя программу лояльности "Крылья", мы смогли завоевать симпатии наших потенциальных клиентов", - прокомментировал первый заместитель гендиректора, коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

В результате "Уральские авиалинии" сохранили свои позиции, стабильно занимая четвертое место среди крупнейших авиакомпаний РФ по объему перевозок, отметил он.

В 2017 году воздушный парк авиакомпании пополнился пятью самолетами, в том числе двумя Airbus A321 нового поколения. В настоящее время парк "Уральских авиалиний" составляют самолеты европейского концерна Airbus семейства А320. Перевозчик ежегодно приобретает в операционный лизинг новые лайнеры, на данный момент их 43 (23 – А320, 13 – А321 и 7 – А319). В 2018 году запланировано приобретение еще семи самолетов, сообщает компания.