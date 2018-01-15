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ФАС РФ предписала снизить надбавки к ценам на лекарства в Забайкалье


МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предписала службе по тарифам Забайкальского края снизить предельные надбавки к ценам на жизненно необходимые лекарства, сообщается на сайте службы.

Уточняется, что несоответствия были обнаружены при согласовании размеров розничных надбавок к ценам на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"В срок до конца марта 2018 года региональному органу исполнительной власти надлежит пересмотреть, а именно, снизить предельные размеры розничных надбавок", - сообщила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

"Подобное предписание Федеральной антимонопольной службой выдано впервые, и это сигнал для остальных регионов устанавливать объективные предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства", - подчеркнула она.

ФАС занимается в том числе вопросами контроля в области фармацевтики в рамках государственного регулирования. В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что контроль в сфере продажи лекарств должен быть постоянным и жестким. Он отметил, что реализация лекарств является важнейшей темой для государства, которая касается абсолютно всех жителей нашей страны.

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