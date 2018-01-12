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ФАС: Минтранс РФ снял ограничения по перевозкам грузов по федеральным автодорогам


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ снял ограничения по перевозкам всей номенклатуры грузов по автомобильным дорогам федерального значения, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство напомнило, что Минтранс ранее ввел запрет на перевозку смазочных материалов и специальных жидкостей российских производителей в весенний период по автомобильным дорогам. ФАС РФ по итогам рассмотрения жалобы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) усмотрела признаки создания дискриминационных условий и вынесла министерству предупреждение.

"Минтранс выполнил предупреждение ФАС. Более того, по результатам совещаний внес в свой приказ изменения, которые снимают ограничения по перевозкам всей номенклатуры грузов по дорогам федерального значения", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина.

Поясняется, что проблема введения ограничений остается на региональных и муниципальных дорогах. В связи с чем Минтранс проинформировал субъекты РФ о недопущении создания дискриминационных условий для перевозки по автодорогам России смазочных масел и специальных жидкостей. Территориальным органам дано поручение ФАС РФ обеспечивать антимонопольный контроль ситуации.

"Важно также, что ФАС договорилась с Минтрансом создать совместно с субъектами РФ и заинтересованными организациями и объединениями предпринимателей рабочую группу для проработки вопроса о снятии иных необоснованных ограничений перевозок по региональным и муниципальным автодорогам. Это необходимо для обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации и свободного перемещения товаров. Соответствующая работа будет проведена в первом квартале текущего года", - пояснил Голомолзин, слова которого приводятся в сообщении.

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