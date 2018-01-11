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В Калининграде началась сборка самой быстрой модели Kia‍


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Корейский производитель автомобилей Kia‍ объявил о старте производства на калининградском заводе "Автотор" своего фастбека Stinger, который будет продаваться на российском рынке, сообщает РБК.

Это самая быстрая модель в истории южнокорейского бренда. Stinger выпускается методом крупноузловой сборки и укомплектовывается двумя бензиновыми моторами.

Базовая версия на российском производстве будет двухлитровой "турбочетверкой" мощностью 248 лошадиных. Для снижения транспортного налога российских водителей эта модель была дефорсирована с 255 "лошадей".

Машина способна разгоняться с места до 100 км/час за 6 секунд.

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