Росалкогольрегулирование в преддверии Нового года изъяло в Астрахани 25 тыс лосьонов

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование в преддверии Нового года пресекло незаконный оборот спиртосодержащей продукции в Астрахани, в частности 25 тысяч бутылок лосьонов, сообщается на сайте ведомства.

Так, 29 декабря 2017 года представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу провели контрольные мероприятия в Астрахани. "При проверке обращения о незаконном обороте пива, в складских помещениях в Советском районе установлен оборот алкогольной продукции с поддельными ФСМ, спиртосодержащих пищевых добавок, а также косметических лосьонов", - отмечается в сообщении.

"Обнаружено более 14 тысяч бутылок пищевых добавок (водно-спиртовая смесь, крепостью 40%), а также алкогольной продукции с поддельными ФСМ, 25 тысяч единиц косметических лосьонов, более 500 тысяч бутылок нелегального пива различных марок", - добавляется в сообщении. Кроме того, обнаружено более 500 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Отмечается, что на место были вызваны сотрудники УМВД России по Астраханской области.

Вся алкогольная продукция и сигареты изъяты. Специалисты Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводят административное расследование.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравления в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета неоднократно продлялось - в октябре срок продления составил 180 суток.