Гендиректором СП "Синары" и Siemens назначен Олег Спаи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв - ПРАЙМ. Новым генеральным директором предприятия "Уральские локомотивы" стал Олег Спаи, сообщает в четверг центр общественных связей группы "Синара".

По информации центра, Александр Салтаев, возглавлявший поедприятие с июля 2010 года, продолжит работу в "Синаре".

"Совет директоров ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании Siemens) назначил генеральным директором и председателем правления предприятия Олега Спаи, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора", - уточняет центр общественных связей.

Спаи родился в 1962 году в Свердловске. Закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по квалификации инженер-механик, а позже получил допобразование по специализации "стратегический менеджмент", был включен в кадровый резерв Свердловской области. В 1979-2008 годах работал на ФГУП "Уральский завод транспортного машиностроения". В "Синаре" с 2008 года. В 2010 стал заместителем гендиректора "Уральских локомотивов".