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300-тысячный автомобиль сошел с конвейера петербургского завода Nissan‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В прошедшую среду, 10 января, на производственной площадке японского концерна Nissan в Санкт-Петербурге был собран трехсоттысячный автомобиль, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Завод работает в Петербурге с 2009 года.

Юбилейным экземпляром стал кроссовер Nissan X-Trail оливкового цвета, комплектация - LETOP, объем двигателя 2,5 литра мощностью в 171 лошадиную силу.

"Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж 300-тысячного произведенного автомобиля", - заявили в компании Nissan.

В настоящее время на питерской производственной площадке бренда осуществляется выпуск трех моделей авто. Это Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. В год завод на существующих мощностях может выпускать до ста тысяч машин.

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