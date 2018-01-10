Ford Sollers вводит шестидневный режим работы на заводе в Елабуге из-за роста спроса

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Ford Sollers вводит дополнительную рабочую смену и создает 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге для увеличения объемов производства, сообщается в пресс-релизе компании.

"Ford Sollers сообщает о запуске дополнительной смены на заводе компании в Елабуге. Новый шестидневный график работы на заводе, выпускающем кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России, а также ожиданиями дальнейшего восстановления российского авторынка в 2018 году. С запуском дополнительной смены штат сотрудников Ford Sollers в Татарстане вырастет до 2,8 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Массовый набор сотрудников для введения дополнительной смены начался в октябре прошлого года. В общей сложности в Татарстане было создано около 600 новых рабочих мест. В основном это рабочие, занятые на всех этапах производства автомобилей: слесари механо-сборочных работ (МСР), операторы машин контактной сварки (МКС), водители тягачей и погрузчиков, комплектовщики, маляры, контролеры качества.

На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям "смарт-кроссовер" Ford Kuga, семиместный внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Ford Transit, спрос на которые увеличился более чем на 50% в 2017 году. Кроме того, в Ford Sollers прогнозируют восстановление российского авторынка в 2018 году с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники и кроссоверы.

Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в 2012 году. Все модели производятся по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. К запуску производства нового Ford Kuga в конце 2016 года была проведена существенная модернизация оборудования в цехах сварки, окраски и сборки, также были внедрены новые технологии тестирования и контроля качества.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы - "Sollers - Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод ZMZN(ЗМЗ) - и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers - генеральный директор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.