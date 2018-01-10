Чукотка в 2017 году снизила добычу золота на 13%

АНАДЫРЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Чукотки по итогам 2017 года добыли 25,348 тонны золота, что на 13,1% меньше, чем годом ранее, добыча серебра снизилась на 19,6%, до 130,839 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО.

"Добыча россыпного золота в регионе составила 2,327 тонны, что на 201,5 килограмма (+9,5%) больше, чем в 2016 году. Горнорудные предприятия с начала года добыли 23,021 тонны золота (-14,9%), снижение связано с истощением богатых запасов руды на ряде месторождений", - пояснили в ведомстве.

Канадская компания Kinross Gold в 2017 году снизила добычу золота на 16,8% — до 17,692 тонны золота, серебра — на 19,9% до 123,128 тонны. В том числе, ЗАО "Чукотская ГГК" на месторождении Купол снизило добычу золота на 9,4% — до 9,734 тонны, добычу серебра — на 18,9% до 111,071 тонны. Входящее также в Kinross предприятие ООО "Северное золото" снизило производство на 24,3%, до 7,959 тонны золота, и серебра — на 28,3% до 12,057 тонны.

ООО "ЗК Майское" (входит в Polymetal) произвело 2,998 тонны (-15,7%) золота в концентрате против 3,555 тонны годом ранее. ОАО "Рудник Каральвеем" (принадлежит Льву Леваеву) увеличило производство золота на 110 килограммов — до 1,468 тонны (+8,1%), серебра добыто 166,3 килограмма — на 12,7 килограмма больше, чем годом ранее.

ООО "Рудник Валунистый" (принадлежит Millhouse Романа Абрамовича) снизило добычу золота в сравнении с 2016 годом на 3,4% — до 862,53 килограмма, серебра добыто 7,506 тонны (-14,8%) против 8,805 тонны годом ранее.

Как сообщало ранее местное правительство, сокращение добычи золота в Чукотском АО в 2017 году привело к недополучению в региональный бюджет около 1,5 миллиарда рублей. Это плановое снижение, действующие проекты заканчиваются, и Чукотка должна активизировать работу по новым направлениям — не только по золоту, прокомментировал результаты года глава региона Роман Копин. В 2016 году предприятия Чукотки снизили добычу золота на 9,17%, до 29,184 тонны, серебра — увеличили на 4,12%, до 162,716 тонны.